The Alpine Climber Tome 3

Yasushi Yamanoi a tenté l'ascension de l'immense paroi rocheuse El Capitan, au Yosemite, sans succès. Il continue de grimper, travaillant dur et sans relâche afin de combler les lacunes ayant causé son échec. The Alpine Climber retrace le parcours incroyable d'une légende de l'alpinisme par le scénariste Kunihiko Yokomizo et le dessinateur Takuro Yamaji.