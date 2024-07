Teenage Mutant Ninja Turtles - Les tortues ninja Tome 4

Se remettant des événements dits de "Ville en Guerre", les tortues partent s'isoler et se mettre au vert, loin de New York. Mais de nombreuses questions restent sans réponse et la tension monte entre les frères. Profitant de l'absene des Tortues, Shredder resserre son emprise sur la ville tandis que le plan de Krang pour détruire la terre s'intensifie. De son côté, Baxter Stockman a ses propres projets. (Re)découvrez depuis leurs origines, les aventures complètes des Tortues Ninja réunies dans un format retravaillé, pour un nouveau départ ! - Format inédit : Intégra et gaufrage multiniveaux, avec près de 350 pages d'aventures Tortues Ninja. - Ce tome 4 comprend les issues #29-37 de la série ongoing (Les Tortues Ninja : Northampton - Les Tortues Ninja : Les fous, les monstres et les marginaux, et le premier volume des Tortues Ninja : Le Nouvel ordre mutant) ; les 3 volumes inédits de la micro-série "Utrom Empire" ; et l'issue inédite TMNT Annual 2014.