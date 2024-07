Vogue. 90 coloriages années 1950 chics et glamour

Toute l'élégance des années 50 avec ces modèles vintages de Balmain, Patou, Dior, Balenciaga, Chanel... à colorier selon votre inspiration ! Cet album unique rassemble les plus belles pages de mode du magazine britannique Vogue des années 50. Avec des crayons, des feutres ou des pastels, réinventez l'incroyable dressing d'une des grandes époques de la haute couture et recréez votre propre look glamour ! - Robes de cocktails ou robes du soir, tailleur d'après-midi ou ensembles sportswear, mais aussi bijoux, chapeaux et accessoires font revivre le style "jolie Madame". - Des textes détaillent chaque tenue (coupes, tissus, couleurs, créateur...) et la resitue dans la tendance de l'époque.