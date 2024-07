PASS & LAS Tout en QCM et exercices. Tout le tronc commun du parcours Acces Santé, Edition 2024-2025

Pour réussir les examens de PASS et de L. AS permettant d'accéder aux études de médecine, vous devez maîtriser un grand nombre de connaissances mais aussi savoir les restituer en temps limité le jour de l'examen. Tout le programme en un seul ouvrage : - 3000 QCM et exercices sur l'ensemble du tronc commun. - Chimie générale et organique, Biochimie, Biologie moléculaire, Biologie cellulaire, Histologie, Reproduction, Embryologie, Organisation des appareils et syst emes, Evaluation des m éthodes d'analyse appliqu ées aux sciences de la vie et de la santé, Anatomie, Initiation à la connaissance du médicament, Santé, société et humanité. Entraînez-vous en situation réelle - Toutes les questions sont classées par thèmes du programme. - Des examens blancs pour chaque matière complètent votre préparation. Tous les corrigés détaillés - Pour travailler en parfaite autonomie