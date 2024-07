Dictionnaire des concepts philosophiques

De " absolu " à " vrai ", de " bonheur " à " mal ", de " darwinisme " à " phénoménologie ", ce dictionnaire présente en près de 800 articles, les principaux courants, les notions et les doctrines de l'histoire de la philosophie. Il rend compte de l'évolution progressive des grands concepts et permet de comprendre les origines, les développements et les prolongements de la réflexion philosophique. Un index des philosophes facilite l'accès à ce dictionnaire, conçu pour satisfaire les besoins des étudiants, enseignants et chercheurs mais répondre aussi à la curiosité de chacun.