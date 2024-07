Banquier Tome 2 : Le dictateur

Je suis toujours en vie pour une seule raison : le bébé qui grandit en moi. Mon bébé m'a sauvé la vie. Mais je suis prisonnière dans la forteresse de Cato. Il m'en veut et ne supporte pas ma vue. Maintenant que je l'ai trahi, il refuse de coucher avec moi. Mais il me manque... et je lui manque aussi. J'ai couché avec Cato pour sauver mon père, mais il compte beaucoup pour moi. Je tiens à lui et je sais qu'il tient à moi. Pourrai-je mériter son pardon ? Gagner sa confiance ? Et ensuite, me tuera-t-il quand même ?