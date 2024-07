Spécialité SES Tle. Edition 2025

Tout pour maîtriser le programme et réussie l'épreuve du Bac ! Chaque chapitre, centré sur un thème du programme, vous propose : Lecours, clair et complet, accompagné de nombreux documentsLes calculs types expliqués : taux de variation, diagrammes de répartition, tables de mobilité... De nombreux exercices progressifs, pour un entraînement efficace12 sujets du Bac détaillés et commentés, pour bien se préparerTous les corrigés commentésUn lexique des termes techniques