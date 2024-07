Spécialité SES 1re. Edition 2025

Tout pour maîtriser le programme et réussir vos contrôles ! Cet ouvrage vous propose : - Le cours, clair et complet, accompagné de nombreux documents - Les calculs types expliqués : proportions, pourcentages, taux de variation... - Des QCM et des exercices progressifs, pour un entraînement efficace - 12 contrôles types de l'épreuve de contrôle continu du Bac - Tous les corrigés détaillés et commentés - Un lexique des termes techniquesINCLUS ! Un dépliant aide-mémoire.