Spécialité Maths 1re. Edition 2025

Tout pour maîtriser le programme et réussir vos contrôles ! Cet ouvrage propose : Des rappels de cours détaillés, pour comprendre et mémoriser l'essentiel ; Les méthodes de résolution des exercices-types, avec, pour chacune, au moins un exercice entièrement résolu et commenté ; Plus de 270 exercices progressifs, y compris d'algorithmique, pour un entraînement efficace ; 11 contrôles types de l'épreuve de contrôle continu du Bac ; Tous les corrigés détaillés et commentés + Un dépliant aide-mémoire !