La bénédiction des cieux - Heaven official's blessing Tome 1

Né prince héritier d'un royaume prospère, Xie Lian était réputé pour sa beauté, sa force et sa pureté. Ses années d'études assidues et ses actes nobles lui ont permis de s'élever au rang de dieu. Mais ceux qui s'élèvent peuvent aussi choir, et c'est ce qui est advenu. Chassé des Cieux, il a été renvoyé dans le monde d'en bas. Huit cents ans après sa vie de mortel, Xie Lian parvient pour la troisième fois à regagner son rang divin. Hélas, rien ne se produit sans attiser la colère de la plupart de ses semblables. Pour rembourser ses dettes, il est envoyé en mission dans le royaume des mortels afin de traquer les fantômes violents et les esprits perturbateurs qui s'en prennent aux vivants. Au cours de son voyage, il rencontre le fascinant et brillant San Lang, un jeune homme avec lequel il se sent immédiatement lié. Néanmoins, ce dernier pourrait bien être plus qu'il n'y paraît... Quels mystères se cachent donc derrière ce sourire insouciant ?