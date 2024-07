Les amants maudits Tome 2 : La maison des ombres

Malgré son manque d'alliés, Kerrigan Argon, mi-humaine, mi-Fae, a rejoint la Société. Elle peut maintenant entamer une formation d'un an en compagnie de son dragon. Avant cela, elle doit toutefois effectuer un court séjour avec le prince de la Maison des Ombres, le ténébreux Fae Fordham Ollivier, qui retourne chez lui après son exil. Mais les demi-Fae comme elle n'ont jamais rien connu d'autre que l'esclavage ou la mort dans ces terres. Et quand un sortilège vieux d'un millénaire s'affaiblit et que des fissures apparaissent dans les fondations, aucun doute n'est possible. Quelque chose ne va pas dans ce monde. Et Kerrigan sera leur perte à tous. Ou leur salut.