Trek Mortel. Pour survivre, fais les bons choix

Avec Baptiste, Clément et Diane, Anna part faire un trek dans les Pyrénées. Tous les quatre décident de s'aventurer sur le pic de Barrosa, interdit au public et réputé maudit depuis la mort d'un groupe de jeunes cinq ans plus tôt. En chemin, ils rencontrent deux frères franco-espagnols qui les incitent à s'introduire dans un refuge abandonné. Mais l'endroit semble étrangement habité et le groupe court bientôt un danger mortel. Tu incarnes Anna, et si tu ne fais pas rapidement les bons choix, toi et tes amis pourriez bien être les prochaines victimes de la malédiction...