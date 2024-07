"Je ne meurs pas, j'entre dans la vie". Cette phrase de Thérèse de Lisieux dans une de ses dernières lettres exprime la foi qui l'anime pendant sa longue maladie. Les "Derniers Entretiens" avec ses soeurs nous disent ce que furent ces cinq mois de souffrance, transfigurés par une espérance infinie et toute simple. C'est Thérèse elle-même qui nous parle : elle nous montre comment souffre, aime et meurt une sainte. Une sainte affectueuse, qui n'a pas peur d'aimer sa famille ; une sainte qui, dans les moments les plus douloureux, tenaillée par le doute, sait plaisanter et garder l'humour. Une sainte par-dessus tout étonnamment amoureuse de Dieu, dont le message plein de réalisme et d'optimisme est capable d'entraîner ceux qui souffrent, et aussi ceux qui vivent. Carmélite, sainte Thérèse de Lisieux a été déclarée docteur de l'Eglise catholique en 1997.