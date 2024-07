La magie de Clara a toujours été incontrôlable, mais jamais dangereuse... jusqu'au jour où sans le vouloir, elle fait pousser des fleurs toxiques dans le coeur de son père. Pour le guérir, il n'existe qu'un seul remède : un sortilège extrêmement difficile à exécuter, qui exige du magicien une maîtrise parfaite de son pouvoir. La seule personne susceptible d'aider Clara est son ami d'enfance, Xavier. Mais celui qu'elle a connu doux et réservé est devenu un jeune homme froid et mystérieux, qui n'accepte de l'aider qu'en échange d'un prix terrible. Peu à peu, Clara va découvrir que Xavier cache en réalité de sombres secrets... et que, pire encore, un mal obscur menace tout le pays. Un mal que seul un don aussi puissant que le sien pourrait vaincre... à condition de réussir enfin à le contrôler. " Flowerheart ressemble à un jardin en pleine floraison : vibrant de couleurs, de parfums et de merveilles. " Allison Saft, autrice best-seller de La Chasseuse et l'Alchimiste.