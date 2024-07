Petit Futé Vacances avec ou sans son animal. Edition 2014

Vous vous êtes jurés fidélité mais vient le temps de l'amour des vacances et là, il faut anticiper... Voyager avec son animal soulève moult questions : où puis-je l'emmener ? Quels vaccins, tatouages ou passeports cela nécessite-t'il ? Tous les pays sont-ils Dog & Cat Friendly ? Et si je dois me résoudre à partir sans lui, où le confier pour qu'il passe lui aussi de bonnes vacances ? Vous avez les questions, ce guide a les réponses.