Petit Futé Savoie-Mont-Blanc. Edition 2024-2025

Le tourisme en Savoie Mont Blanc, le paradis blanc des skieurs, doit s'adapter aux éléments. La crise sanitaire et le réchauffement climatique ont accéléré une nouvelle orientation pour les 114 stations de Savoie Mont Blanc, des stations désormais "4 saisons" . La pratique de la randonnée, même en raquettes, prend le pas sur le ski. VTT, trail, parapente, canyoning, rafting... Les activités "outdoor" se multiplient autour des nombreux lacs alpins et sur les alpages, alors que le patrimoine dévoile toutes ses richesses. En cuisine quand les spécialités du terroir à base de fromages fondus laissent la place à une cuisine plus raffinée, orientée vers le végétal. Des grandes adresses étoilées à l'auberge du bout du monde, le Petit Futé Savoie Mont Blanc vous régale. Pour un séjour parfait, choisissez votre mode d'hébergement. Des dômes en pleine nature sauvage aux chambres luxueuses des palaces, votre guide vous ouvre toutes les portes. Un Petit Futé Savoie Mont Blanc 4 saisons qui répond à toutes vos envies de montagne.