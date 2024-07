Mini Passe-passe 4-5 ans. Cahier de français

Pour apprendre le français de façon ludique dès 4 ans ! Le cahier d'activités Mini Passe-passe 4-5ans propose des activités ludiques pour l'apprentissage précoce du français et prenant en compte le développement des enfants et leurs intérêts spécifiques avec : - des thématiques proches de la vie quotidienne des enfants, - des activités variées et répondant aux intérêts et à la motricité des enfants (autocollants, coloriage ...), - des histoires à imaginer et des jeux pour ancrer les acquis, - des activités de vocabulaire, communication, graphisme et des travaux manuels, - des comptines pour chanter, mimer et travailler la phonologie, - des pages " mon cahier d'artiste " pour découvrir des artistes et des oeuvres, et aussi développer l'imagination et la créativité des enfants. En plus : - les audios directement disponibles en flashant les pages du cahier avec l'application www. didierfle. com (Lien -> http : //www. didierfle. com/)