La déformation des roches. De l'analyse structurale à la mécanique de la lithosphère

En couleurs et très illustré, cet ouvrage étudie la déformation des roches et en explique toutes les notions : terminologie des structures tectoniques, mesure de la déformation et sa caractérisation spatiale et temporelle à toutes les échelles : du cristal aux plaques tectoniques, comportements mécaniques majeurs qui contrôlent la déformation des roches, établissement de cartes de déformation... Il s'appuie sur des exemples de terrain tirés autant que possible du patrimoine géologique français et européen et sur des séquences de programmes numériques (Python) qui permettent au lecteur de manipuler de façon simple les grandeurs essentielles et de reproduire les figures-clés de l'ouvrage. Chaque notion est abordée suivant des niveaux de difficulté croissante : de façon qualitative " avec les mains " puis de façon quantitative, en une, deux, puis trois dimensions. Le lien entre déformation et contrainte est illustré à partir de données expérimentales. Enfin, un dernier chapitre intègre les différentes données et lois pour appréhender la mécanique de la lithosphère (tectonique des plaques, cycle sismique, localisation de la déformation, zones de cisaillement...). Tous les codes de l'ouvrage sont téléchargeables sur le site dunod. com.