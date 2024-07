One Piece Netflix, cahier d'activités pour adultes

Vous voici à l'aube d'une grande aventure ! Embarquez dans l'univers renversant de la série Netflix One Piece avec notre super cahier d'activités pour adultes. Parcourez 64 pages de challenges captivants en compagnie de Luffy, Nami, Zoro et l'équipage du Chapeau de Paille : explorez chaque recoin de l'océan grâce à des jeux périlleux, des activités palpitantes et des quiz qui mettront à l'épreuve vos connaissances de fan. Plusieurs pages vous révèleront des informations essentielles sur vos personnages préférés et les éléments-clés de l'intrigue, vous permettant de revivre chaque moment fort de la saison 1. Ce livre d'activités est parfait pour tous les aspirants pirates en quête du One Piece, souhaitant vérifier si leurs neurones sont aussi élastiques que leur capitaine !