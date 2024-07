Un grand week-end à Budapest. Avec 1 Plan détachable

Un guide pour 3, 5 et même 7 jours à Budapest ! Tous les sites incontournables, les dernières tendances et nos expériences uniques pour vivre un très GRAND Week-End à Budapest, avec des excursions en dehors de la ville. Dans cette nouvelle édition : - Des visites et des plans par quartier et en plus un plan détachable avec toutes les adresses positionnées. - Des expériences uniques : jouer aux échecs ou danser dans les bains, visiter la maison de la Terreur, chiller dans un "'bar de ruines", chiner dans les plus grands puces d'Europe centrale. - les adresses gourmandes, les plus beaux cafés et bien sûr les boutiques authentiquement hongroises. Des pages pour tout comprendre de la culture budapestoise (histoire, architecture, musique)