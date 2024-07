Transformers : EarthSpark Tome 2 : Une nouvelle famille !

Alors qu'Optimus Prime et Megatron célèbrent l'alliance entre les Autobots et les humains, ils sont attaqués par Nova Storm et Skywarp. Au service du docteur Meridian, elles ont pour mission de capturer un robot Transformer pour que le savant récupère ses pièces afin de devenir un cyborg superpuissant. Pendant ce temps, la famille Malto tente de découvrir l'origine de Twitch et Thrash...