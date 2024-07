Le portrait d'une jeune femme coréenne cherchant la voie de son autonomie pendant la guerre de Corée, par une des plus grandes écrivaines sud-coréennes. Premier roman de la grande écrivaine Pak Wan-seo publié en 1970, cette oeuvre autobiographique dépeint une jeune femme qui travaille dans une boutique de portraits pour les soldats américains. Tourmentée par le sentiment de culpabilité d'avoir perdu ses deux frères lors d'un bombardement, elle souhaite échapper à l'atmosphère sombre de sa maison où sa mère est longée dans le chagrin. Un jour, elle rencontre un peintre et les deux deviennent proches en se promenant dans les quartiers de Séoul. Cependant, leur relation ne dure pas longtemps. Cette oeuvre décrit la guerre de Corée vécue par une jeune femme qui hésite entre plusieurs choix de vie tout en cherchant une indépendance vis-à-vis de sa mère. Park Wan Seo est une écrivaine sud-coréenne née en 1931 qui a publié son premier roman, "l'Arbre nu", à l'âge de quarante ans. Ecrivaine prolifique, elle a écrit 14 romans et 10 recueils de nouvelles au cours d'une trentaine d'années. Une des écrivaines les plus connues en Corée, elle a reçu plusieurs prix littéraires notamment le prix littéraire de Corée et le prix Yi Sang. Elle est appréciée pour sa prose fluide à laquelle s'ajoutent délicatesse et réalisme. Elle peint le quotidien de manière saisissante, avec une franchise étonnante et une empathie non dénuée d'humour. Elle est décédée en 2011.