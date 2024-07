Etre, entre ombres et lumières

Toute sa vie, Michel Martinet a cherché à percer le mystère de l'Amour dans un monde moderne aux règles changeantes et aux valeurs humaines incertaines. Sa vie prend un tournant décisif lors de sa rencontre adolescente avec Galatée Lemercier, déclenchant un coup de foudre silencieux et l'émergence d'un amour lumineux. La disparition de Galatée conduit Michel à découvrir la fougue sensuelle de Diane, révélant une autre facette de l'amour. Les deux formes de sentiments se heurtent, amenant Michel à prendre conscience de son enfouissement émotionnel depuis son enfance. Après l'épuisement de sa convoitise physique, l'amour s'évanouit, laissant percevoir que la beauté de Diane ne réside pas seulement dans son corps, mais dans l'amour infini et puissant qu'il révèle. A partir de ce moment, l'existence de Michel confirme la coexistence nécessaire de son Etre éthique et de ses désirs. L'Etre et le corps s'entrelacent pour atteindre une humanisation profonde, donnant un sens à la vie de Michel. L'auteur explore la création d'un amour éternel à travers l'Etre plutôt que simplement un amour de corps à corps, révélant que l'amour véritable émane du coeur autant que du corps. Les aventures de ce roman réaliste éclairent les questions existentielles intimes du lecteur, offrant un récit passionnant, parfois indocile, mais toujours attachant.