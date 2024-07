Version augmentée de deux textes suivants, parus depuis lasortie de "La Petite plage" , dans des revues de poésie : "La rade etl'Indien d'Amérique" : http : //pierre. campion2. free. fr/prouteau_larade. htm etLes Machines, les Livres : "https : //www. terreaciel. net/Les-Machines-les-Livres-texte-de-Marie-HeleneProuteau#. ZBq_dPaZNPZ Préface de Mona OZOUF La Petite plage est pourMarie-Hélène Prouteau un point d'ancrage essentiel, réel et revisité enimagination par celle qui n'y réside plus. Elle arpente dans ce livre ceterritoire premier face à la mer, lieu de tous les enchantements dans lesrochers et les vagues de grand vent. Au fil du temps et de ses retoursen ce lieu se sont tissés des liens étroits entre ce "finistère portatif" , lesémotions qu'il suscite et la découverte de sensibilités d'artistes divers quiont marqué l'auteure. Musiciens comme Yann Tiersen qui compose non loin de là, àOuessant, inspiré par le fracas des vagues ; peintres comme Gauguin et He Yifuvenu de Chine et poètes comme Victor Segalen ou François Cheng. Chacun, à leur façon, féconde un regard neuf sur la petite plage. A travers lesyeux du peintre chinois, c'est une autre petite plage qui apparaît, toute enbrumes et pastels ; à travers ceux de Gauguin, le travail des goémoniers d'hierfait surgir la grande vague du japonais Hokusai. Passer devant un mégalithe estl'occasion d'imaginer Segalen arrivant de Brest où il soigne les blessés de 1918et de se remémorer ses poèmes de Chine, "Stèles du chemin de l'âme" . D'autres visiteurs surgissent : Michèle Morgan en 1939 tourne Remorques sur unemusique de Roland-Manuel. Roland Doré, le maître-sculpteur landernéen du 17èconnu pour ses calvaires arrive à cheval. C'est la belle histoire des champs delin bleus qui resurgit. Nous remontons encore le temps avec ces moines duprieuré médiéval qui pratiquaient le devoir d'hospitalité pour les démunis, occasion d'avoir une pensée pour le drame de Lampedusa. La grand-mère y faitretour sur un moment où, avec la mort du fils en 1944, l'histoire familiale etla grande Histoire se rejoignent dans la douleur.