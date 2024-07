La Belgique des enfants

La Belgique est un pays petit par la taille mais grand par sa diversité et son savoir-faire. Son patrimoine culturel est exceptionnel et ses spécialités culinaires ont fait le tour du monde. Notre pays est composé de paysages fort différents ? : la Mer du Nord et ses plages de sable, les vertes campagnes de la Flandre, de la Hesbaye, de la Campine, les collines et les forêts impénétrables de l'Ardenne... c'est toute cette diversité que je t'invite à découvrir dans ce livre. La Belgique regorge de surprises, de lieux merveilleux, de délicieuses friandises et d'habitants formidables. Pars à sa rencontre ? !