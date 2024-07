Quatre héros et quatre mouvements. Le quatuor classique est une sonate pour quatre solistes. Eloïse est une économiste réputée. Alphonse est violoncelliste. Chloé est une activiste des plateaux de télévision. James est un journaliste de la presse écrite. Leurs vies et leurs destins se croisent et sont bouleversés en quelques mois. L'actualité les conduit de Paris à Londres, à Venise, à Dresde, en Nouvelle-Angleterre. Le lecteur est transporté au sein d'une rédaction, d'une chaine de télévision, dans les plus belles salles de concert, alors qu'une grande institution internationale est menacée de l'intérieur. Eloïse est la Chief Economist de cette institution, alors qu'une affaire de corruption vient d'éclater. Avec des répercussions diplomatiques qui agitent les gouvernements et bientôt la presse. Eloïse est en plein conflit d'intérêt. Son rêve secret est de se consacrer enfin au livre d'économie qu'elle a en projet depuis longtemps. Mais sa proximité avec des journalistes la met en danger. D'autant plus qu'un mystérieux lanceur d'alerte se manifeste bientôt auprès de Chloé et de James. Le quatuor doit faire des choix, malgré l'incertitude des sentiments et les risques professionnels. L'enquête est dangereuse et pourrait les briser. A chaque moment rodent l'ambition, la tentation de profiter des circonstances, quitte à ne pas respecter ce que l'éthique commande. Nos protagonistes sont confrontés aussi au désir de protéger ce qui pourrait se construire, un couple, une vie plus ambitieuse. Mais les quatuors sont des formations dont la durée de vie est parfois courte. Le sort va jouer sa partie. La fin est inspirée par le dernier mouvement du Quatuor n°16 de Beethoven, le plus émouvant. Le récit est vivant, précis, souvent haletant et finalement poignant. Jean-Jacques Dayries est un ancien dirigeant d'entreprise dont la carrière s'est déroulée sur trois continents. Après des études d'ingénieur et un MBA, il a travaillé pour une société de conseil américaine, un grand groupe industriel français et une banque d'investissement aux activités multinationales. Ses romans inspirés de faits réels font entrer le lecteur dans les secrets d'une entreprise ou d'un métier, A chaque fois, la connaissance intime qu'il a des situations reflète le vécu, même s'il s'agit de fiction. Les héros sont vivants et attachants. On se sent proches d'eux. On partage leur vie.