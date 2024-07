Race et révolution française

Sujet polémique s'il en est, le thème de la race s'est imposé dans l'historiographie de la Révolution française et, plus globalement, dans celle des révolutions atlantiques du tournant des XVIIIe-XIXe siècles. Cet ouvrage apporte une pierre au débat en adoptant une perspective post-coloniale : inscrivant l'articulation entre race et Révolution dans le temps long de l'Ancien Régime et du début de la modernité, les auteurs y montrent que la race, construction sociale qui se transforme sous l'effet de la Révolution, est aussi une catégorie qui a joué un rôle moteur dans le processus révolutionnaire, dans l'Hexagone comme dans les colonies. En réponse aux polémiques sur le bien-fondé de recherches axées sur ce thème, celui-ci est d'emblée resitué dans l'historiographie (Cécile Vidal)A : les approches raciales, certes récemment relancées par l'historiographie étatsunienne, se sont développées dès le début des années 1980, en lien avec le regain des études coloniales sur la Révolution française. Spécificité de l'enjeu de la race à l'époque révolutionnaire, elle questionne la citoyenneté et l'égalité face à la loi à l'heure où s'affirment la souveraineté populaire et l'universalisme des droits de l'homme. La généalogie pèse lourdement dans cette perspective, et la couleur de peau croise la question du genre et de la sexualité (Ian Coller et Jennifer Palmer). Le livre se prolonge par un regard attendu sur l'entrée du concept de race dans les travaux portant sur la Révolution dans la colonie de Saint-Domingue, où l'"approche raciale" s'est imposée presque naturellement (Manuel Covo). La question de la race met aussi la citoyenneté à l'épreuve de l'autre côté de l'Atlantique, au Sénégal (Guillaume Aubert)A ; la description des incidences des brassages de populations antillaise et africaine occasionnées par les guerres de la Révolution y souligne la dimension transatlantique des rapports entre race, citoyenneté et droit.