Centrum, futur proche. La maladie a été éradiquée par la science. Pour maintenir un certain niveau de vie et éviter la surpopulation, des tueurs mandatés par l'Etat doivent éliminer 400 000 personnes chaque année. Riche, pauvre, homme, femme, personne n'y échappe. Mais les victimes sont-elles vraiment désignées au hasard ? C'est lorsque le Furet commence à en douter que les ennuis lui tombent dessus... Aura-t-il la force de se rebeller ? Livre culte, naviguant entre polar et dystopie, Le Travail du Furet de Jean-Pierre Andrevon est un roman coup-de-poing, sans concession sur les dérives de nos sociétés. "Regardez qui vous effacez. Justement, on regarde pas, connard. On regarde pas, on efface. On efface, et on réfléchit pas".