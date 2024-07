Python, du grand débutant à la programmation objet. Cours et exercices corrigés, Edition 2024

Cet ouvrage propose : - une pédagogie par l'exemple et la pratique. - 100 exercices et problèmes corrigés. - une découverte pas à pas de nombreux concepts informatiques fondamentaux structures de données, analyse de complexité, programmation orientée objet). Il recouvre l'équivalent de quatre semestres d'enseignement de licence : initiation à la programmation, algorithmique, fouille de données et initiation à la programmation orientée objet. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en licence d'informatique ou de mathématiques appliquées, en master d'économétrie ou de data science, professionnels d'analyse de données.