Solid Bars of all that's left Untold

Basées sur une narration intuitive et surréaliste, les séries photographiques de Piotr Zbierski posent constamment des questions sur les relations entre la nature et la culture, entre la mémoire et la narration, ainsi qu'entre l'expérience et le récit. Ses photographies établissent également un lien entre la réalité matérielle et une compréhension spirituelle plus large du monde. Ses oeuvres, très poétiques et de pure émotion, invitent à la méditation en sondant les profondeurs de l'âme humaine et les mystères de la vie et de la mort. Aujourd'hui, je considère de plus en plus souvent la photographie comme un fleuve dont les deux rives sont présentes en même temps. La première, ce sont les histoires - des récits bien construits et bien pensés, traduits à travers un bon design afin d'être vus. Sur la seconde rive se trouve l'entrepôt des négatifs et des contacts. Ici, l'histoire est ouverte, comme l'acte de parler qui, ici seulement, a une chance de devenir semblable à l'écoute. De plus, dans notre cas, la photographie n'est plus seulement une question d'amour ou d'honnêteté, mais aussi une question de temps. L'environnement temporel semble être la seule histoire digne d'intérêt à laquelle se rattacher, comme l'a écrit Julian Barnes : Notre vie n'est pas notre vie, c'est juste une histoire que nous nous racontons sur la vie ; nous la racontons aux autres mais surtout à nous-mêmes. "La mémoire n'est pas un instrument permettant d'étudier le passé, mais son théâtre. Elle est le support de l'expérience passée, tout comme la terre est le support dans lequel les villes mortes sont enterrées. Celui qui cherche à s'approcher de son propre passé enfoui doit se conduire comme un homme qui creuse" . [Walter Benjamin, Enfance berlinoise vers 1900]. Piotr Zbierski (né en 1987) a étudié la photographie à l'Ecole nationale de cinéma de Lodz, en Pologne, où il a obtenu un doctorat en 2021. Son travail a été présenté dans de nombreux pays tels que la France, la Pologne, l'Allemagne, le Portugal, la Russie et la Slovaquie. Ainsi que dans des magazines comme : Shots Magazine, Ninja Mag, Archivo Zine, Die Nacht, Gup Magazine. En 2012, il a remporté le prestigieux prix du jeune photographe Leica Oscar Barnack Newcomer Award pour sa série Pass by me. Ses oeuvres ont été exposées pendant le festival d'Arles 2012, 2022 et font partie des collections du Kiyosato Museum of Photographic Arts et du Musée de l'Elysée. En 2016, il a publié son premier livre intitulé Push the Sky Away - un triptyque de trois séries sur lesquelles il a travaillé au cours des neuf dernières années. En 2020, il a publié son deuxième livre intitulé Echoes Shades.