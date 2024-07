Aurélien Sanchez est devenu, en mars 2023, le tout premier français à finir (et gagner) la légendaire et infernale Barkley, la course la plus dure du monde. Cela faisait 6 ans que personne n'avait plus terminé la Barkley et ses 5 tours à boucler en moins de 60 heures. A la surprise générale, l'exploit fut signé par cet ingénieur toulousain de 32 ans qui participait pour la première fois à cet ultra-trail de plus de 200 kilomètres. Dans La Résolution, Aurélien Sanchez raconte tout. Six ans d'obsession pour la Barkley, les racines de son destin américain et le détail de sa préparation méticuleuse. Au fil du récit de la course de sa vie, il nous dévoile sa méthode, victorieuse, pour résoudre l'équation d'un véritable casse-tête mental et sportif. C'est un roman d'aventures, mais sans fiction. L'histoire vraie d'un homme ordinaire qui réalise son plus grand rêve.