Dans cet ouvrage, le lecteur est amené à réfléchir, à partir de la doctrine sociale catholique, sur le rôle légitime que les affaires jouent dans la vie moderne et sur leur contribution fondamentale au bien commun dans les communautés dans lesquelles il vit. Il y a peut-être plus de chrétiens dans le monde des affaires que dans tout autre domaine d'activité. Cela n'a bien sûr rien à voir avec une compatibilité particulière entre le christianisme et le monde des affaires ; il s'agit simplement du fait que la catégorie des affaires comprend dans son ensemble un grand nombre d'activités rémunératoires qui font partie de la vie contemporaine. Les affaires sont partout. Il est donc naturel que les chrétiens en soient des participants actifs. Cependant, comme Robert Kennedy fait remarquer dans ce volume, la pensée sociale chrétienne a accordé moins d'attention aux affaires que celles-ci ne mériteraient en vertu de leur importance. Les penseurs sociaux chrétiens ont en particulier négligé les différentes façons dont l'entreprise contribue au bien particulier et commun, c'est-à-dire " le bien que font les affaires ". Robert G. Kennedy est professeur titulaire et directeur du Département d'études catholiques de l'Université de St. Thomas (Minnesota) et co-directeur de l'Institut Terrence J. Murphy pour la pensée, le droit et la politique publique catholiques de l'Université. Il est l'auteur d'environ deux cents essais, critiques de livres et articles sur des sujets divers, y compris la responsabilité sociale des entreprises, le professionnalisme, la spiritualité dans le lieu de travail, la création de richesse, l'investissement éthique et autres questions liées à la culture et à la vie publique.. Il vit actuellement aux Etats-Unis (Minnesota).