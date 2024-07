Le guide de mon mariage

Le carnet pratique et indispensable pour organiser au mieux le plus beau jour de sa vie ! Veux-tu m'épouser ?? Et la réponse est ? : OUI ? ! Mais maintenant... Quelle salle réserver ?? Quel DJ contacter ?? Quel traiteur choisir ?? Où commander la robe ?? A quel point faut-il s'y prendre à l'avance ?? L'organisation d'un mariage peut devenir un véritable casse-tête et remplir de stress le plus beau jour de votre vie. Grâce à ce guide, aussi pratique que complet, vivez le pleinement et en toute sérénité !