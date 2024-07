Des « violences religieuses » en Afrique

L'Afrique fait parfois la Une des médias lorsqu'on y déplore des attaques djihadistes ou des confrontations entre musulmans et chrétiens. Les crispations confessionnelles y semblent d'autant plus vives que, du fait de sa vitalité démographique, le continent enregistre des taux de croissance assez exceptionnels des communautés de croyances des deux principales religions abrahamiques. Pour autant, la complexité des réalités sociales observées sur le terrain invite à prendre ses distances avec les narratifs en vogue sur des guerres de civilisations. D'abord, les insurrections portées au nom d'Allah ou de Jésus ciblent essentiellement des croyants de même confession. De plus, beaucoup de mouvements religieux à caractère prophétique et contestataire sont difficilement classables, répudiés qu'ils sont par les musulmans et les chrétiens tout à la fois. La notion de " violence religieuse ", enfin, prête souvent à confusion et mérite d'être discutée plus avant. Ce livre explore ainsi le rapport des chrétiens et des musulmans au politique et à la rébellion à partir d'exemples méconnus et essentiellement puisés au sud du Sahara.