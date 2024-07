Temps croisés

Au lendemain de l'effroyable bataille de Hattin, le royaume de Jérusalem est à l'agonie. Seule la ville de Tyr résiste encore aux hordes de Saladin, et en elle réside le dernier espoir des croisés. L'Ordre du temple est exsangue. Il faut au plus vite recruter de nouvelles troupes et retrou-ver une trésorerie. Alors qu'il se tente de remettre de ses blessures, le Templier Arnau comprend qu'un magister secret oeuvre au sein de la confrérie et qu'il est pressenti pour en faire partie. Il n'a d'autre choix que d'accompagner l'expédition en partance pour Vinland, le continent découvert cent ans plus tôt par les Vikings. C'est là que le Temple exploite ses mines d'argent et cache aussi le plus précieux de tous ses secrets. C'est là aussi, en terre canadienne, qu'une archéologue comprend que les Templiers avaient décou-vert la route des Amériques. En se lançant sur leurs traces, elle va comprendre que la plus fameuse des rumeurs circulant sur les mystères de l'Ordre est plus qu'une légende. Les moines-guerriers avaient exhumé l'Arche d'Alliance et étaient devenus dépositaires de l'extraordinaire savoir des anciens. Pourra-t-elle révéler au monde le terrible secret qu'elle partage désormais ?