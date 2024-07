Rivière rouge

"Voyage" sur le continent américain, Didier Bourda pose la question du français ? très à l'intérieur', quelque part entre Grands Lacs et Manitoba. Au gré de sources nouvelles, historiques, géographiques, linguistiques et toponymiques (Prairie du Chien, Eau Claire, Flambeau, Notre-Dame-de-Lourdes, St Claude, St Boniface, etc.) affleure un soubassement langagier dont il importe de saisir les dilatations. Outre ses recherches documentées, Didier Bourda a parcouru les régions des grands lacs, à la rencontre des gens qui parlent encore une sorte de métissage de langues indiennes et de français. Et c'est peut-être du fait de ce voyage, que dans ce texte le corps prends une grande place, en tous cas bien plus importante que dans ses précédents textes. Corps et poème s'affectent l'un l'autre. Renouveler l'espace de la pensée. Mots-clés : corps, espace, poésie oblique, perception, sentir, horizon.