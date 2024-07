Culture générale juridique. PRÉCAPA/CRFPA - Grand oral, 2e édition

La référence à la culture juridique a été instituée depuis la réforme de 2016 de l'examen d'accès à une école d'avocats. Celle-ci vise le déroulement du grand oral. Ainsi, outre l'exposé portant sur un sujet de droits et libertés fondamentaux, la discussion peut s'ouvrir sur des questions de culture juridique. Dès lors, l'ouvrage offre une présentation synthétique des connaissances dont doit disposer tout juriste au-delà du seul examen du barreau : - Les normes supérieures - Les disciplines de droit privé - Le droit administratif - Les procédures - Les institutions - Le droit comparé Mais la culture juridique ne s'arrête pas au rappel des fondamentaux des principales matières. Le droit s'inscrit toujours dans un environnement. Aussi, des connaissances historiques et philosophiques permettent de comprendre sa construction. Les principales étapes historiques comme les principaux mouvements de pensée qui ont influencé le droit sont présentés. Ceci conduit à connaître certains auteurs, et leurs écrits, qui ont marqué les évolutions de nos sociétés, de Confucius ou Platon à Marx, mais également à s'intéresser aux auteurs d'ouvrages d'anticipation tels qu'Orwell et Huxley.