Pratiques en santé mentale N° 275 : La psychiatrie à l’heure du rétablissement : paroles d’usagers

Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, la psychiatrie aconnu de profondes mutations. La psychothérapie institutionnelle, puis la miseen place progressive du secteur, à partir de 1960, ont permis à la psychiatriede "sortir des murs" , celle-ci s'exerçant désormais, par principe, enambulatoire. Ce virage a eu pour conséquence de faire basculer les troublespsychiques dans la catégorie des maladies chroniques, appelant ainsi unchangement de paradigme. C'est dans ce contexte que le terme de rétablissement afait son apparition en France. Traduction du "recovery" déjà largement utiliséaux Etats-Unis. Le rétablissement permet aux patients de se projeter dans unevie plus satisfaisante, épanouissante et plus autonome des services de soin. Parler de rétablissement n'a pourtant rien d'une évidence. En effet, lerétablissement comporte deux dimensions, qui aujourd'hui sont envisagées demanière concomitante et complémentaire. D'un point de vue objectif, lerétablissement, c'est bien sûr, à n'en pas douter, la réhabilitationpsychosociale, passant par la réduction des symptômes, s'appuyant sur unemeilleure connaissance et gestion des traitements par les usagers, rendant ainsipossible un retour dans la cité. Cette définition, nécessaire, mais aujourd'huiinsuffisante en contexte de maladie chronique, s'enrichit depuis quelques annéesd'une définition plus subjective du rétablissement. Lespatients expriment de plus en plus le désir d'être entendus, d'exercerpleinement leur citoyenneté et d'être acteurs de leur parcours de vie et desoin, notamment par le soutien des Groupes d'Entraide Mutuelle (GEM). Face àcette volonté croissante, les politiques d' "aller vers" et les pratiquesinnovantes "orientées rétablissement" tentent de promouvoir la défense desdroits des usagers, leur pouvoir d'agir, ainsi que la lutte contre ladiscrimination. L'institutionnalisation récente et progressive de lapair-aidance, par la création du métier de Médiateur Santé Pair (MSP), notamment, témoigne de cette volonté de prendre en compte la parole des usagers, dans un contexte généralisé de montée en puissance de l'expertise dupatient. Si sur un plan purement théorique, le rétablissementest donc à la pointe de l'innovation psychiatrique, la réalité invite àquestionner le rétablissement dans sa dimension concrète, au plus près despersonnes concernées. Ce numéro proposera donc de mettre en lumière la paroledes usagers, et en particulier la représentation qu'ils ont des institutions àl'heure du rétablissement. Si par institutions, on peut entendre non seulementles institutions de soins, mais aussi celles du médico-social, nous avons choisiici de nous intéresser spécialement au domaine du soin au sens strict, c'est-à-dire de la psychiatrie. Où en est-on aujourd'hui durétablissement, et est-ce que les usagers se sont réellement approprié ce terme ? Et les soignants ? Parlent-ils à leurs patients du rétablissement ? Quellesreprésentations se font les usagers aujourd'hui de la psychiatrie, et quelleplace donnent-ils aux institutions dans leur parcours de rétablissement ? Enquoi celles-ci contribuent-elles, ou au contraire, freinent-elles, leurrétablissement ?