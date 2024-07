Science et Conscience

Les femmes et les hommes qui ont choisi la science comme but de leur vie aiment se penser totalement libres d'obligations vis-à-vis de la société. Au point de vue moral, ils considèrent la science comme une valeur en elle-même et, de ce fait, neutre en ce qui concerne ses implications sociales et ses conséquences éthiques et politiques. Dans l'antiquité, on sait qu'Archimède a participé à la résistance de Syracuse, lors du siège des Romains, en concevant ses " miroirs de feu ". Mais après la capitulation, il a brûlé les notes où il avait consigné le mode de fabrication de son invention. En revanche Enrico Fermi, dès qu'il parvient à la scission contrôlée de l'atome, débarque à Chicago et télégraphe au Président des Etats-Unis : " Le navigateur italien est arrivé. Il attend instructions ". La neutralité morale et sociale de la science est évidemment impossible. Il se peut que, après Hiroshima et Nagasaki, les " Dissenting Colleges " se multiplient. A l'heure actuelle, l'humanité n'a pas d'assurance contre son anéantissement. Franco Ferrarotti (1926), professeur émérite de sociologie, est le doyen des sociologues italiens. Auteur de nombreuses oeuvres, il a collaboré avec les plus grandes revues scientifiques américaines et européennes. Il s'est intéressé aux problèmes du monde du travail et de la société industrielle et postindustrielle, aux thèmes du pouvoir et de sa gestion, de la marginalité urbaine et sociale, aux migrations. Il a été diplomate et député de la République italienne.