La signature. Douze propositions pour la création musicale

La musique de " création ", parfois appelée musique " d'art " et autrefois identifiée comme musique " savante ", traverse une crise profonde. Ce texte se veut à la fois un manifeste, une critique constructive et une réponse possible à la crise identitaire de la musique de recherche. La première partie est une analyse sociologique, systémique, technologique et épistémologique de cette crise que l'intelligence artificielle a accélérée. La seconde partie propose douze pistes pour sortir de cette impasse. Il ne s'agit pas de formules, mais d'exemples, de faits concrets, d'actions et de modèles opérationnels que l'auteur poursuit depuis 1997 et qu'il expose ici sous la forme d'un programme artistique militant : renouveler la relation Maestro/Apprenti, rétablir la relation avec les sponsors et les mécènes, amener la musique partout dans toutes ses manifestations possibles. Quatre entretiens réalisés avec Luciano Berio, Karlheinz Stockhausen, Pierre Boulez et Jonathan Harvey ponctuent le récit sous forme d'interludes, en anticipation ou en réponse aux différents concepts exposés. Jacopo Baboni Schilingi (Milan,1971) est l'un des compositeurs les plus représentatifs de sa génération, reconnu aussi bien dans le cercle des conservatoires et salles de concert que par une nouvelle scène d'expressions artistiques pluridisciplinaires. Sa collaboration avec le plasticien Arman dans les années 2000 a été le point de départ de nombreuses collaborations artistiques. Compositeur en résidence à l'IRCAM et professeur invité à la Harvard University aux USA, il est Chevalier des Arts et des Lettres et titulaire d'un doctorat en philosophie esthétique.