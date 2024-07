Beach Hotels Europe. Edition français-anglais-allemand-espagnol

Découvrez l'apogée du luxe côtier dans "L'Hôtel de Plage en Europe". Edité par Patricia Parinejat, cette compilation exquise dévoile les plus beaux hôtels en bord de mer d'Europe et les studios d'architecture visionnaires derrière leurs projets remarquables. Plongez-vous dans un monde d'élégance, où l'architecture embrasse les éléments, célébrant l'harmonie du vent, des vagues et de l'eau. Explorez la synergie à couper le souffle entre le design et la nature, alors que chaque hôtel devient un chef-d'oeuvre, vous invitant à savourer le charme des côtes captivantes de l'Europe.