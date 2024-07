Patrick Genard. Architecture & Interiors. Edition français-anglais-allemand-espagnol

L'architecture est un art, un métier de mise en forme de l'espace, transformant la plénitude en vide, où le processus revêt une importance égale à celle du résultat. Elle doit être riche en contexte, englobant la géographie, l'histoire et la culture, laissant derrière elle un environnement enrichi. L'architecte, semblable à un sculpteur de la nature, utilise la géométrie pour relier la réalité tangible et les idées abstraites. La désirabilité esthétique, la rationalité constructive et la justifiabilité sociale définissent l'essence de l'architecture. Elle ne fonctionne pas pour elle-même mais comme un moyen d'atteindre des objectifs plus élevés, en répondant aux besoins dans les paramètres économiques et sociaux. La vraie magie de l'architecture émerge lorsque la construction se termine, créant une expérience sensible qui nous relie à la conscience cognitive, spirituelle et individuelle. L'architecture, au fond, transcende la matière, devenant une poésie qui invite au silence et à l'humilité, transformant le compliqué en profond et essentiel.