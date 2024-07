La logistique et ses monstres

Présentation - Collection Le Grand Entrepôt Nous vivons quelque chose d'une grande transformation équivalente à ce que fut en son temps la révolution industrielle. C'est d'ailleurs l'histoire de l'une qui éclaire pour nous la naissance de l'autre, soit dit en passant. Quelques précurseurs la nomment d'ailleurs révolution logistique. C'est bien en effet de logistique qu'il s'agit, de cette manière toute moderne de fonder une économie mondiale sur la circulation des marchandises. Mobilité des marchandises, des hommes, des informations, de l'argent. Nous avons donc mis en place un programme de recherche pour rendre compte de cette transformation, la fabrique qu'elle organise de nouvelles économies mondes, les acteurs économiques qu'elle suscite et ceux qu'elle éteint, les formes de travail et de mobilisation qu'elle promeut, ce qu'elle construit et ce qu'elle détruit des espaces industriels. Ce programme nous l'avons baptisé " Le Grand Entrepôt " parce qu'il nous semble que le stockage et son organisation économique joue un rôle important dans cette affaire. Des entrepôts donc, des ports devenus giga parkings à containers et des décharges. Nous avons donc rassemblé ici, dans une collection qui a le nom du programme, quelques travaux qui éclairent cette transformation, la décrive, en mesure l'impact, analyse ses conséquences. Et qui surtout essaye de penser non pas simplement les formes économiques, sociales et spatiales de cette transformation, mais son impact, sa force et sa violence. Autant le dire simplement, nous pensons que la transformation que les experts nomme logistique n'est pas, ou très peu, une transformation positive des mondes de l'économie. C'est une catastrophe, une mise en désordre de mondes qui l'étaient déjà pas mal, un dérèglement ou un échauffement sans précédent d'économies déjà pas mal déjantées. Les auteurs de ces travaux viennent de la sociologie du travail, de l'anthropologie urbaine, de la géographie économique. De ce monde qui vient nous en voyons les aspérités, les gouffres, les souffrances et les débâcles, pas le génie. Premiers titres : Titre 1 : La logistique et ses monstres. Delphine Mercier et Michel Peraldi Résumé : Cette fois encore tout pourrait avoir commencé en haute mer. L'histoire du capitalisme se fait et se défait par les conquêtes des mers et des au-delà des mers familières. Dès lors, comme la naissance du grand cycle industriel fut permise par des navires chargés de sucre et de coton (Dockès, 2009) lourds du travail des esclaves qui les ont amassés, alors commence avec les géants des mers chargés de containers, quelque chose d'un nouveau cycle : moins sans doute qu'un bouleversement général des économies mondes, mais beaucoup plus qu'une transformation managériale ou technique. La révolution logistique, commence selon les économistes et les historiens avec l'invention d'une grosse boîte dans laquelle on peut stocker des marchandises. Le container -the box-, que l'on peut manipuler avec un minimum de main-d'oeuvre, transporter du quai au bateau puis du bateau au camion sans rien décharger des marchandises qu'il contient et régler ainsi la double contrainte des ruptures de charge et l'immense pouvoir, la capacité de nuisance -telle qu'elle est vue par le grand capital- de la manutention portuaire et ses tumultueux dockers (Levinson). Une " boîte " qui rompt, selon la belle formule de S. Bologna " le pacte sacro-saint de la cale et du quai ".