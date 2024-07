30 balades en famille dans le Champsaur Valgaudemar

Ce topo-guide vous propose une sélection de 30 itinéraires derandonnées et balades familiales dans le Champsaur et le Valgaudemar. Vous trouverez pour chaque sortie : - des informations pratiques - la description de chaque itinéraire - des photos - descommentaires spécifiques Choisissez votre destination etpartez à la découverte de la culture locale et de ses trésors accessibles à tous : Cascades, ruisseaux, marmites et torrents impétueux, Refugeset lacs de montagne, hameaux abandonnés, château fort et ancien canal, Nature préservée dans le Parc National des Ecrins, sentier de découvertebotaniste, Ces vallées offrent de multiples itinéraires dansdes territoires contrastés, pour une journée de sportifs, un après-midiensoleillé, une balade pour petits aventuriers. Après "laVallée de Chamonix en famille" et "60 randonnées en Champsaur Valgaudemar etGapençais" , Magali Chauvin nous livre ici les incontournables des deux valléesalpines, privilégiant l'éco-tourisme et le patrimoine local. Photographe, voyageuse et passionnée de montagne, elle partage avec nous sesdécouvertes, pour vivre une aventure familiale hors du commun.