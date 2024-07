Les larmes de l'Asphodèle

"Eurydice, nymphe des bois, tombe sous le charme d'Orphée, jeune prince aux multiples talents. Leur bonheur est malgré tout de courte de durée, brisé par le décès tragique de la jeune mariée au lendemain de leurs noces. Orphée, fou de chagrin, va tout faire pour retrouver la femme qu'il aime, jusqu'à se rendre aux Enfers et négocier son âme. Perséphone y règne aux côtés de son époux, le dieu Hadès. Quand Eurydice arrive dans son royaume, elle voit sa destinée prendre un chemin inattendu. Entre l'amour et la haine, la mort et le vivant, redécouvrez le mythe d'Eurydice et Orphée sous la plume envoûtante de Nora Lake, l'autrice de Des cendres sur tes mains."