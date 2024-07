Victor Hugo, bien sûr

" Victor Hugo, hélas ! La gifle avait été cinglante et si, à quoi bon s'en défendre ? chacun souscrivit un jour ou l'autre au trait d'André Gide [...], qui n'aura dans son coin cédé au tintamarre puis aux murmures de l'inévitable chantre républicain, Hugo, Victor Hugo, mage, devin, dompteur de lémures invoqués non sans hardiesse mais, elles sont redoutables, les " forges de la nuit ", subtilement tenus en laisse sous une dentelle de Bruges ou de Venise au pied de la sellette médiumnique, l'ancêtre caricatural, perclus de gloire et de rhumatisme, honni, jalousé, invitant le commun des mortels à le suivre sur fond d'orages, d'incendies et de brouillards noués à l'effroi de ses insatiables vertiges. "