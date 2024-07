L'affaire Weber. L'ogresse de la goutte d'or

Histoire de Jeanne Weber, l'une des plus célèbres femmes criminelles qui défraya la chronique au début du siècle dernier et qui a profondément marqué l'inconscient collectif. Tueuse d'enfants (dont les siens), elle a commis la plupart de ses crimes dans le quartier de La Goutte d'or à Paris (XVIIIè arrondissement). Pour poursuivre la réédition des célèbres romans populaires publiés initialement sous la direction d'Arthur Bernède dans la collection " Crimes et ChâtimentA " en 1931, ce quatrième volet publié aux éditions OKNO s'intéresse à la célèbre nourrice tueuse. Une collection qui se propose d'offrir des récits " strictement véridiques, aussi passionnants que les plus fameux romans d'imaginationA ".