Le Dragon asiatique devenu Dragon des neiges. La stratégie chinoise en Arctique

Depuis plus d'une décennie, la République populaire de Chine - le " dragon asiatique " - affiche le taux de croissance du PIB le plus élevé au monde et s'affirme comme l'une des principales puissances mondiales en termes d'industrie, de commerce ou encore de moyens militaires. Or, la Chine convoite un nouveau statut aussi surprenant qu'édifiant, celui de " grande puissance polaire ". Auto-proclamée " Etat proche-Arctique ", elle est déjà perçue par la Norvège et certains voisins scandinaves comme une acteur déstabilisant, et inquiète de plus en plus à mesure qu'elle s'installe en Arctique. Or, l'Arctique connaît un véritable dégel géopolitique ; la fonte des glaces liée au changement climatique laisse entrevoir aux grandes puissances mondiales une possibilité d'exploitation de ses ressources terrestres et maritimes. C'est un jeu de go que la Chine y mène, usant de cartographie, de langage diplomatique et de combinaisons de coups et donnant vie à un véritable plateau de jeu... Entre opportunisme économique et dilemme de sécurité politico-militaire, quel bilan dresser de la présence de la Chine en Arctique ?