Alors que la Terre devient progressivement inhabitable, les êtres humains restants doivent cohabiter avec des bots post-singularité. Pour faire face à l'effondrement climatique, des navettes spatiales sont envoyées à travers la galaxie, à la recherche de planètes susceptibles d'être terraformées. Le vaisseau ari-me poursuit cette mission. A son bord, Roz, homme transgenre, est l'un des informaticiens en charge de l'intelligence artificielle navigatrice. Mais quand un problème inattendu sur l'IA survient, il a besoin d'aide pour y faire face. Il la trouve auprès d'Asha, une chercheuse bot transgenre, qui milite sur Terre pour la cause des siens. Entre Terre et espace, la correspondance entre Roz et Asha va rapidement prendre une importance cruciale. Jusqu'où celle-ci va-t-elle les mener ? Enseignant, illustrateur, chercheur en design et auteur, Saul Pandelakis signe avec La Séquence Aardtman un premier roman très remarqué, ouvrant de nouveaux horizons pour la science-fiction.