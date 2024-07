Roman atypique lycantrope, Meute suit les traces de Nathanaël, Val et Calame. Le premier est un loup-garou né de la violence et la solitude qui se débat au sein d'une meute qui ne lui convient pas. Le second est un humain à qui l'on a volé la voix. Quand le troisième entre dans leur vie bien malgré eux, des tensions s'installent et menacent de tout déchirer. Comment trouver son équilibre, dans un monde où les secondes chances n'existent pas ? Ce récit fantastique est avant tout celui d'une tranche de vie, de ce moment où tout bascule entre le noir et la couleur. Karine Rennberg est une autrice nantaise. Elle explore l'imaginaire avec une prédilection pour les mondes durs teintés de magie, et les personnages remplis de failles et de couleurs. "Meute fut donc une superbe lecture, c'est un roman qui sort de l'ordinaire de bien des façons. Les thématiques abordées sont pour certaines très dures et sombres mais le récit transpire tout de même la douceur et la sensibilité en mettant en avant les liens entre individus et l'espoir". Adopt a Librarian